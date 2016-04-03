منتخب الجزائر ينفصل عن جوركوف بالتراضي

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأحد إنه أنهى عقد الفرنسي كريستيان جوركوف مدرب المنتخب الأول لكرة القدم بناء على طلبه.



وأضاف الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت اليوم "أنهى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتراضي عقد مدرب المنتخب الوطني السيد كريستيان جوركوف بناءا على طلبه. هذا وسيشرف على المنتخب بالنيابة المدرب الوطني المساعد السيد نبيل نجيز."



ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من تحقيق المنتخب الجزائري المتأهل إلى اخر بطولتين لكأس العالم نتائج طيبة في تصفيات كأس الأمم الافريقية في الجابون 2017.



وتعادلت الجزائر 3-3 على ملعب اثيوبيا يوم الثلاثاء الماضي بعد أربعة أيام على فوزها الكبير 7-1 على المنافس ذاته بالبليدة.



ويحتاج الفريق - المتوج باللقب الأفريقي مرة واحدة عام 1990 على أرضه - لنقطة واحدة من مباراتيه المقبلتين لضمان التأهل إلى نسخة العام المقبل في الجابون.



وسيقود المدرب المؤقت المباراتين المقبلتين للفريق في تصفيات الأمم الافريقية على أرض سيشل في يونيو حزيران المقبل ثم يستضيف ليسوتو في سبتمبر قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2018 في أكتوبر المقبل.



وتولى جوركوف الذي سيكمل عامه 61 الثلاثاء المسؤولية في أغسطس 2014 بدلا من البوسني وحيد خليلوجيتش الذي قاد الجزائر إلى الدور الثاني في كأس العالم 2014 بالبرازيل.



وأبلغ جوركوف - الذي فاز في 13 من 21 مباراة قاد خلالها الفريق - اللاعبين الأسبوع الماضي بأنه يريد العودة لتدريب الأندية.



وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن أندية بوردو وليل ونانت تسعى للتعاقد مع جوركوف.

