حسام حسن يستقيل من تدريب البورسعيدي بسبب التحكيم

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تقديم استقالته من تدريب الفريق اعتراضا على الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه خلال مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وآخرها مباراة سموحة بالدوري.

وخسر المصري من سموحة اليوم بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري.

وأوضح حسن ان الحكم سمير عثمان الذي ادار مباراة فريقه امام سموحة اهانه باللفظ قائلا :"سمير عثمان قال لي اخرس خالص ".

وشدد مدرب المصري على ان عثمان تغاضى عن احتساب ضربة جزاء لفريقه بعد لمس الكرة ليد مدافع سموحة داخل منطقة جزاءه ،مشيرا الى ان تلك الواقعة ليست الاولى وسبق وان تعرض المصري لظلم تحكيمي خلال المباريات مؤخرا.

واختتم حسام حسن تصريحاته للصحفيين مؤكدا على ابلاغه المدير الاداري بتقديمه استقالته من تدريب الفريق اعتراضا على الظلم التحكيمي .