وزير الشباب المصري: سنحل اتحاد القدم خلال أسبوع

قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري الاثنين إنه سينفذ حكم المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم خلال أسبوع.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد العزيز قوله "منطوق الحكم الذي تسلمته الوزارة اليوم يحدد الكثير من الأمور وأمامنا سبعة أيام لتنفيذ الحكم."



وأشار عبد العزيز إلى أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في الفترة الحالية من أجل مصلحة الرياضة المصرية.



وكانت المحكمة الادارية العليا قضت بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يترأسه جمال علام بعد قبول الطعن المقدم من بعض المرشحين السابقين في انتخابات الاتحاد على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في يناير 2015 والقاضي برفض حل مجلس اتحاد الكرة.



وقال المصدر إن المحكمة قالت في أسباب حكمها إن انتخابات مجلس اتحاد الكرة "شابها البطلان.. ونتيجتها كانت غير معبرة عن الإرادة الصحيحة لأعضاء الجمعية العمومية. كما أن الإجراءات التي تمت فيها الانتخابات لم تكن مشروعة."



وأجريت الانتخابات في 2012 وكان من المقرر أن تنتهي الولاية الحالية للمجلس في وقت لاحق من العام الجاري.



وأبدى علام احترامه لقرار المحكمة العليا وقال للصحفيين "لن نقدم شكوى للاتحاد الدولي (الفيفا) وسنتخذ الاجراءات القانونية."



وطبقا للوائح المعتمدة من الفيفا سيتولى الإدارة ثروت سويلم المدير التنفيذي بالاتحاد لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.



وتنص لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) على أن تختص محكمة التحكيم الرياضية فقط بالفصل في النزاعات التي ترتبط بها الاتحادات المحلية وتمنع تدخل الحكومة في عمل هذه الاتحادات.



