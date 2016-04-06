فيفا يعتبر منتخب الكويت خاسراً أمام لاوس وكوريا

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، قرار لجنته التأديبية باعتبار منتخب الكويت خاسرا أمام لاوس وكوريا الجنوبية صفر-3 في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019.

ولم يخض منتخب الكويت مباراتيه أمام لاوس وكوريا الجنوبية في 24 و29 مارس الماضي ضمن منافسات المجموعة السابعة بسبب قرار الإيقاف الذي فرضه الفيفا على الاتحاد الكويتي في 16 اكتوبر الماضي بسبب تعارض القوانين الرياضية الكويتية مع القوانين الدولية.

وسبق للفيفا أن اتخذ القرار ذاته بعد تعذر الكويت خوض مباراتها مع ميانمار التي كانت مقررة في 17 نوفمبر الماضي.

وجاء في بيان الفيفا "قررت اللجنة التأديبية اعتبار المباراتين لاغيتين حسب المادة 31 من القانون التأديبي للفيفا، وفرض غرامة على الاتحاد الكويتي قدرها 15 الف فرنك سويسري عن كل مباراة بعد أن تم اعتباره مسؤولا عن خرق المادة 6/الفقرة 5 من أنظمة كأس العالم روسيا 2018 فضلا عن المادة 56 من قانون الفيفا التأديبي".

وتنص إحدى مواد قانون الفيفا التأديبي على انه بحال معاقبة الفريق بالغاء مباراته يعتبر خاسرا بنتيجة صفر-3.

واضاف البيان: "تم التوصل إلى هذا القرار بعد تحليل كافة المعلومات ذات الصلة المتعلقة بهذه القضية، وبالأخص الأخذ بعين الاعتبار عقوبة الايقاف بحق الاتحاد الكويتي لكرة القدم والسارية منذ 16 أكتوبر 2015".

وكان منتخب كوريا الجنوبية المنتخب الوحيد الذي ضمن تأهله عن هذه المجموعة الى الدور الثالث الحاسم من التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 والى نهائيات كأس اسيا 2019 بالامارات مباشرة.

وفشل منتخب لبنان الذي حل ثانيا في المجموعة بالتأهل كأحد افضل اربعة منتخبات انهت الدور الثاني في المركز الثاني، واحتل منتخب الكويت المركز الثالث وله 10 نقاط.

وكان مصدر في الاتحاد الدولي كشف لوكالة "فرانس برس" قبل الجولة الاخيرة من التصفيات المشتركة ان نتائج منتخب الكويت لن تشطب، بل انها ستعتبر خاسرة فقط في المباريات التي لم تخضها بسبب الايقاف الدولي.

وتلقى الاتحاد الكويتي لكرة القدم فعلا كتابا من نظيره الآسيوي يتضمن اعتماد منتخب الكويت بين الفرق المصنفة من 13 الى 28 في تصفيات الدور الثالث المؤهلة الى نهائيات كأس اسيا في الامارات، وأمل برفع الايقاف الدولي للسماح له بالمشاركة.