مالودا يقود وادي دجلة إلى تجاوز اتحاد الشرطة

حقق وادي دجلة فوزا صعبا على ضيفه اتحاد الشرطة 2-1 الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.



وسجل الكونغولي جونيور مابوكو (74) والفرنسي فلوران مالودا (83) هدفي وادي دجلة، ومحمد بسيوني (48) هدف الشرطة.



ورفع دجلة رصيده الى 35 نقطة في المركز التاسع مقابل 16 نقطة للشرطة السادس عشر.



وفرط بتروجيت بفوز كان في المتناول بعدما تقدم على مضيفه المقاولون العرب بهدفين نظيفين قبل ان يرتضي بالتعادل 2-2 على ملعب المقاولون العرب.



وسجل محمد رجب (6 و46) ثنائية بتروجيت، ومحمد فضل (62) واحمد علي (66) هدفي المقاولون.



وصار رصيد بتروجيت 34 نقطة في المركز العاشر مقابل 24 للمقاولون الخامس عشر.



ويلعب السبت الاسماعيلي مع طلائع الجيش، وحرس الحدود مع سموحة.



وتأجلت مباريات الأهلي مع المصري البورسعيدي، والاتحاد السكندري مع الزمالك، وأسوان مع إنبي، والانتاج الحربي مع مصر المقاصة.