غالي: الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

قال حسام غالي قائد الأهلي المصري إن فريقه قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك قبل مواجهة مضيفه يانج افريكانز التنزاني في ذهاب دور 16 غدا السبت.

وأضاف غالي لاعب وسط منتخب مصر لموقع النادي على الإنترنت اليوم الجمعة: "نؤكد احترامنا ليانج افريكانز، لأنه فريق قوي ويلعب بحماس خاصة على أرضه ووسط جماهيره".

ويسعى الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب لبلوغ دور الثمانية (المجموعتين) بعد غياب موسمين.

وتابع غالي: "يملك الأهلي خبرة كافية لحسم التأهل إلى دور المجموعتين ولدينا الإصرار على الوصول لمنصة التتويج بعد غياب اللقب في الموسمين الماضيين".

ويخوض الأهلي لقاء الذهاب بمعنويات مرتفعة بعد ابتعاده بصدارة الدوري الممتاز بفارق تسع نقاط عن غريمه وحامل اللقب الزمالك وسيلعب لقاء الإياب في مصر يوم 19 من الشهر الجاري.

وأضاف اللاعب السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي: "ندرك جيدا أن الأمور يجب أن تمضي خطوة بخطوة لذا سنركز على بلوغ الدور القادم قبل التفكير في اللقب".