الأهلي المصري يكتفي بالتعادل أمام يانغ أفريكانز

سيحصل الأهلي المصري البطل السابق على أفضلية بسيطة أمام منافسه يانغ أفريكانز التنزاني في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله خارج ملعبه 1-1 في الذهاب اليوم السبت.

ومنح عمرو جمال التقدم بعد 11 دقيقة لبطل إفريقيا ثماني مرات وهو رقم قياسي. ومرر عبدالله السعيد من ركلة حرة إلى مؤمن زكريا الذي لمس الكرة ليحولها جمال برأسه في الشباك.

لكن يانغ افريكانز أدرك بعدما حول مدافعه الدولي أحمد حجازي كرة عرضية إلى شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 19.

وكاد زكريا يعيد التقدم للأهلي في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة حادت قليلا عن المرمى بعد عمل جيد.

وسدد زكريا في إطار المرمى في بداية الشوط الثاني بينما اقترب تابان كاموسوكو القادم من زيمبابوي من التسجيل للفريق التنزاني لكنه سدد فوق العارضة بعد مرور ساعة من اللعب.

وأنقذ رامي ربيعة مدافع الأهلي فرصة أخرى من أمام المهاجم دونالد نجوما بعد تسع دقائق أخرى.