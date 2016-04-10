أهلي دبي يبتعد في الصدارة بنقاط الجزيرة

واصل الأهلي طريقه نحو استعادة لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعدما فاز 2-1 خارج ملعبه على الجزيرة ليوسع الفارق في الصدارة لثلاث نقاط بعد تعادل العين مع ضيفه النصر 1-1 الأحد.



ويسعى الأهلي بطل 2014 لتجريد منافسه العين من اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي للمرة الثالثة في أربع سنوات.



ويملك الأهلي الان 56 نقطة من 22 مباراة مقابل 53 للعين قبل أن يستضيف العين في لقاء قد يكون حاسما في تحديد البطل يوم الخميس .



واستمر الجزيرة - وصيف البطل الموسم الماضي - في المركز الثامن ولديه 28 نقطة بينما يملك النصر 34 نقطة في المركز الخامس قبل أربع جولات على النهاية.



ويرى مهند العنزي مدافع العين أن المباراة المقبلة حاسمة للدوري وستحدد مصير البطل.



وقال العنزي في تصريحات تلفزيونية "النصر كان أفضل منا وقدم اداء مفاجئا بالنسبة لنا لكن التعادل أفضل من الخسارة ومباراة الأهلي الأهم بالدوري وستحسم اللقب."



وتابع "سنفكر في تصحيح الأخطاء التي حدثت اليوم وتلافيها في مباراة الأهلي وحسم اللقب بأنفسنا رغم أنه كان بإمكاننا حسم الفوز في الدقيقة الأخيرة من فرصة لدياكيه."



وسجل مسعود سليمان هدف النصر في الدقيقة 52 من ضربة رأس وكاد الضيوف أن يعززوا التقدم بعدها بثماني دقائق لكن خالد عيسى حارس مرمى العين تصدى لركلة جزاء نفذها الفرنسي جيريس كيمبو إيكوكو.



وطرد طارق أحمد لاعب النصر في الدقيقة 63 لحصوله على الإنذار الثاني.



وقبل النهاية بسبع دقائق تعادل البديل إبراهيم دياكيه للعين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليزيد المباراة أمام الأهلي سخونة.



وافتتح السنغالي موسى سو التسجيل للأهلي بعد ربع ساعة عندما استغل خطأ فارس جمعة مدافع الجزيرة ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس علي خصيف.



وعزز الكوري الجنوبي كيونج وون كون تفوق الأهلي في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يقلص علي مبخوت مهاجم الإمارات الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 65.



وقال كوزمين اولاريو مدرب الأهلي في مؤتمر صحفي "نجحنا في حسم المباراة وعدنا بثلاث نقاط مهمة جدا وقدم اللاعبون مجهودا كبيرا في الملعب. مستوى الجزيرة في تصاعد مستمر ويملك لاعبين جيدين."



ولعب الفريقان الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد الكوري الجنوبي جونج وو بارك لاعب الجزيرة في الدقيقة 39 وسالمين خميس مدافع الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وانتقد اولاريو طرد مدافعه خميس قائلا "للأسف طرد سالمين (خميس) ليس الأول له بالطريقة ذاتها ونملك وقتا كافيا للتفكير في بديله قبل مباراة العين."

