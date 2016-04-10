كوزمين: حققنا الفوز بعد مباراة "مجنونة"

قال الروماني اولاريو كوزمين، المدير الفني لأهلي دبي أن فريقه حقق الفوز على الجزيرة بعد "مباراة مجنونة".

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب اللقاء الذي انتهى 1-2 في الدوري المحلي: "كانت مباراة مجنونة، كنا نتوقع ان تكون المباراة قوية جدا في ظل تصاعد مستوى الجزيرة من الدور الأول. الفريق المنافس يمتلك لاعبين صاعدين ومستقبل جيد. بدأنا المباراة بصورة جيدة، سجلنا وقدنا هجمات متتالية".

وتابع: "تحكمنا في مجريات المباراة وحاولنا ان نستفيد من فارق لاعب بطرد لاعب من الجزيرة، لكننا لم نتمكن، وفي الشوط الثاني حاولنا ان نعود افضل، كنت متخوفا من أن تستقبل شباكنا هدفاً لان في كرة القدم عندما تضيع تستقبل، ولكن في النهاية حققنا ثلاث نقاط مهمة لأنها تجعلنا في قلب المنافسة على اللقب".

وأكمل: "لدينا وقت كاف للتفكير فيمن سيكون بديل خميس سالمين الذي حصل على بطاقة حمراء، وللأسف هذا الطرد لا يعتبر الأول بهذه الطريقة لسالمين".

وحول لقاء الأهلي والعين المقبل قال كوزمين: "سنعمل جاهدين على ان نعيد اللاعبين لمستواهم بصورة جيدة، ويجب ان نكون في كامل جاهزيتنا قبل مواجهة العين".

