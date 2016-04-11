فالنسيا يوقف الجزائري فيغولي بسبب إجراء تأديبي

قالت الصحف الإسبانية إن نادي فالنسيا لكرة القدم أعلن فتح إجراء تأديبي بحق لاعب وسطه الدولي الجزائري سفيان فيغولي الذي رفض المشاركة في حصة تدريبية.



وكتب النادي في بيان "قرر فالنسيا فتح إجراء تأديبي بحق سفيان فيغولي. خلال هذا الإجراء وبانتظار اتخاذ قرار، تم إيقاف اللاعب بشكل مؤقت".



ولعب فيغولي (26 عاما) نحو ربع ساعة كبديل في المباراة التي فاز فيها فالنسيا على إشبيلية (2-1) امس في الدوري المحلي، وهو الفوز الأول بقيادة المدرب باكو اييستاران الذي عين بعد إقالة الإنكليزي غاري نيفيل من منصبه نهاية مارس، فابتعد عمليا عن دائرة خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية.



ونقلت صحيفتا "ماركا" و"سوبرديبورتي" ان اللاعب الجزائري رفض المشاركة في حركات الاحماء قبل مباراة الامس، ولم يشارك في الحصة التدريبية المقررة اليوم الاثنين كما فوت ايضا المشاركة في حصة اخرى الاسبوع الماضي متذرعا بمشكلة في الطيران.



وينتهي عقد فيغولي اواخر يونيو، ويبدو انه ينوي ترك النادي الذي انضم اليه عام 2010 قادما من غرونوبل الفرنسي.



ويحتل فالنسيا حاليا المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، وتنتظره مهمة صعبة نهاية الاسبوع الحالي في ضيافة برشلونة المتصدر وحامل اللقب.