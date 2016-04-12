الاتحاد العراقي يختار شنيشل لتدريب المنتخب

كشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم كامل زغير في اتصال مع وكالة فرانس برس ان "الاتحاد اختار راضي شنيشل مدربا لمنتخبه في الفترة المقبلة، وان رئيس الاتحاد سيلتقي الاربعاء مع عدد من الاعضاء بشنيشل للتفاوض معه حول تفاصيل العقد المنتظر".



وياتي اختيار شنيشل الذي قاد منتخب بلاده الى المركز الرابع في نهائيات كأس اسيا 2015 الاخيرة في استراليا، خلفا لمواطنه يحيى علوان الذي قدم استقالته من منصبه اثر تعادل العراق وتايلاند 2-2 في الدورالثاني من تصفيات مونديال 2018، قبل ان يفوز بصعوبة على فيتنام في اخر مباريات الدور المذكور في طهران.



من جهته، ذكر الاتحاد العراقي انه "تم تشكيل لجنة مؤلفة من رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ورئيس لجنة المنتخبات فالح موسى ورئيس اللجنة الفنية مالح مهدي وعضو الاتحاد كامل زغير للتباحث مع المدرب راضي شنيشل ووضع برنامج اعدادي مكثف للمنتخب الوطني للدور الحاسم من التصفيات المونديالية".



كما وصف زغير مجموعة بلاده في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018، بانها صعبة للغاية، معتبرا ان منافساتها تتطلب عملا كبيرا خلال الفترة المقبلة.



وضمت المجموعة الثانية العراق ومنتخبات استراليا بطل اسيا ووصيفه المنتخب الياباني فضلا عن السعودية والامارات وتايلاند.



وذكر زغير "المجموعة الثانية صعبة للغاية ومنتخباتها قوية جدا وعلينا ان نعمل بشكل كبير واستثنائي خلال فترة الاعداد المقبلة التي تسبق انطلاق تصفيات الدور الحاسم".



واضاف زغير: "امامنا ما يقارب خمسة اشهر وعلينا استثمار هذه المدة بشكل جيد".



ويستهل المنتخب العراقي مشوار الدورالثالث في ضيافة المنتخب الاسترالي في الاول من سبتمبر المقبل.