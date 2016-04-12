السركال: ثقة الاتحاد الإماراتي بمهدي علي لم تهتز

ال يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة الإماراتي أن ثقة الاتحاد في مدرب المنتخب الأول مهدي علي، مستمرة ولم تهتز يوماً.

وأضاف:"الثقة مستمرة في اللاعبين والطاقم المعاون للمدرب، واتحاد الكرة يقف داعماً لهم بتوفير كل ما يحتاجونه، خاصة وأن الفترة المقبلة تتطلب أن نلتف حول المنتخب بمختلف عناصره، لنعمل على إعداده بالمستوى المطلوب، بحيث تعتبر فترة الإعداد هي مفتاح العبور لنهائيات كأس العالم".

وتابع :"علينا عدم الحديث عن السلبيات التي حدثت في المرحلة الماضية والظروف التي رافقت المنتخب، خصوصا وأن لكل مرحلة ظروفها الخاصة بها، ومن غير المعقول أن تتكرر نفس الظروف أو تتكرر ذات المباريات".

وحول نتيجة قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم التي أوقعت الامارات في المجموعة الثانية بجانب أستراليا واليابان والسعودية والعراق، قال السركال :"وجود الإمارات في المجموعة الثانية يجعلها قوية، وعلينا ألا نفكر بقوة المجموعات، والمنتخبات الإثنى عشر التي وصلت لهذا الدور هي الأقوى والأفضل في القارة".

وتابع :"قطعنا مرحلة كبيرة في مشوار التصفيات، وتبقت لنا محطة أخيرة، يجب أن نركز في كيفية تهيئة البيئة المثالية لكتيبة المنتخب".

وأضاف :"الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية يأتي ببذل الجهود المضاعفة داخل وخارج الملعب، وهذا ما سنعمل عليه في الفترة القادمة، بوقوفنا خلف المنتخب في مهمته الوطنية".

وفيما يتعلق بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر مؤخراً وبموجبه جرت القرعة، قال السركال :"التصنيف لا يعني لنا الكثير، لأنه يأتي بناء على مجموعة من المعايير والشروط والحسابات الدقيقة للاتحاد الدولي، بقدر ما نهتم بتجهيز وتحضير منتخبنا للمرحلة القادمة".