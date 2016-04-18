غوميز يشيد باللاعبين بعد الخسارة أمام الفتح

عاود التعاون تدريباته الاثنين بعد مواجهة الفتح التي خسرها بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري السعودي.

وأستهلت تدريبات النادي القصيمي باجتماع عقده البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني، حيث قدم شكره للاعبين نظير روحهم العالية التي ظهروا عليها خلال مواجهة الفتح، مشدداً في الوقت ذاته أن مواجهاتهم المقبلة تتطلب عملاً كبيراً وجهداً مضاعفاً من الجميع، عقبه أدت العناصر التي شاركت بصفة أساسية تدريبات استرجاعية في الصالة الرياضية والنادي الصحي، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية في الملعب.