مدرب العين: حضرنا إلى أوزبكستان لتحقيق الانتصار

قال الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني للعين الإماراتي، إن فريقه جاء لأوزبكستان "من أجل الفوز وتقديم كرة قدم جماعية ممتعة".

ويستضيف ناساف كارشي الأوزبكي فريق العين غداً الثلاثاء في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويتصدر المجموعة الجيش القطري بـ10 نقاط بفارق 4 نقاط عن العين.

وأضاف زلاتكو للصحفيين مساء اليوم الاثنين :"مواجهة الغد مهمة جداً بالنسبة للفريقين، والعين في حاجة إلى ثلاث نقاط خلال المباراتين المقبلتين أمام ناساف للحصول على مقعد في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا وهدفنا الرئيسي حسم الأمور غدا".

وأكمل: "المؤكد أن المباراة ستكون قوية جداً بين الفريقين، وسنقاتل من أجل تحقيق هدفنا القريب والمتمثل في التأهل للمرة الثالثة على التوالي من مرحلة المجموعات، بعد أن عملنا على تصويب بعض الأخطاء التي رافقت الفريق في المواجهة الأخيرة".

وحول وضعية فريقه على خريطة جدول ترتيب المجموعة، قال :"الحقيقة لم يتوقع أحد أن يخسر العين أول مباراتين له في البطولة أمام الجيش القطري خصوصاً في اللقاء الذي خضناه على أرضنا، إذ لعبنا بصورة جيدة وأهدرنا عددا كبيرا من الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، كما أن تلك الخسارة جاءت بعد فترة طويلة جداً لم يتعرض فيها العين للهزيمة في دوري أبطال آسيا".

وأكمل: "وجدنا أنفسنا في وضع سيء وتراجعنا على خريطة جدول ترتيب المجموعة، وكنا نمر في تلك الفترة بمرحلة صعبة جداً، ولكننا تمكنا من قهر الظروف وغيرنا كل شيء وعدنا إلى المنافسة بقوة بعد فوزنا على الأهلي السعودي ذهاباً وإياباً".

وأكد زلاتكو: "العين حالياً على بعد ثلاث نقاط من الدور ثمن النهائي، وفرصتنا كبيرة في التأهل، والفريق في درجة جيدة من الجاهزية لمتابعة نتائجه الممتازة في دوري الأبطال، المسابقة الأقوى للأندية في كل دول العالم بجميع القارات".

وعن مدى معرفته بالفريق الأوزبكي، قال :"ناساف استهل موسمه في الدوري المحلي قريباً وتحديداً قبل خمسة أسابيع ونحن على أعتاب نهاية الموسم وهو فريق قوي ومنظم ويتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري مع لوكوموتيف، لذلك أتوقع مواجهة قوية مع المنافس على أرضه وبين جماهيره وسنعمل على إظهار شخصيتنا وأسلوبنا على الأرض".

