النني: احتجت 3 أسابيع للتألق في الدوري الإنجليزي

أكد المصري محمد النني أنه لم يعتريه أي شك حول التأقلم مع اللعب في مسابقة الدوري الإنجليزي خلال ثلاثة أسابيع فقط.

وانضم لاعب وسط الميدان المصري لصفوف أرسنال في يناير الماضي وأصبح أحد أهم مفاتيح اللعب في الفريق، حيث شارك في ست مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، كما سجل هدفا في مرمى برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار النني23/ عاما/ إلى إنه لم يتفاجأ من تألقه مع الفريق الأول لأرسنال، وقال إنه كان يشعر دائما بأنه لن يواجه مشكلة في التعامل مع طبيعة الدوري الإنجليزي.

وأضاف: "تمكنت من تثبيت أقدامي لأن الله ساعدني ومنحني القوة لكي أتأقلم سريعا، أعرف أن الأمر ليس سهلا ولكن الله منحني القوة لكي أتأقلم سريعا".

وتابع: "البعض كان يقول أنني كنت سأواجه صعوبات في التأقلم مع المتطلبات البدنية للدوري الإنجليزي ولكنني كنت أنظر إلى الأمر بشكل مغاير، حتى إنني طلبت من وكيل أعمالي أن يمنحني ثلاثة أسابيع لأريه كيف سأتمكن من التأقلم".

واستطرد قائلا: "أعرف أنني قادر على التأقلم مع الناس على اختلاف طبائعهم ومع جميع الدوريات التي لعبت فيها".

وصرح لاعب وسط ميدان أرسنال الجديد أنه كان يهوى الدوري الإنجليزي، الذي وصفه بالأفضل في العالم.

واختتم قائلا: "الدوري الإنجليزي أفضل وأقوى دوري في العالم لأنه يحتوي على العديد من النتائج المفاجئة، من الصعب مقارنة الدوري الإنجليزي مع الدوري السويسري أو المصري لأن الجميع يعرف أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل".

