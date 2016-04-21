النجم يبدأ مشواره في كأس الاتحاد بمواجهة مونانا

سيضطر النجم الساحلي التونسي إلى خوض رحلة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد خروجه من دوري الأبطال وسيلعب في الدور الرابع مع مونانا الجابوني وفقا لنتيجة القرعة الخميس.



وكان النجم الساحلي يمني نفسه بمواصلة مشواره في دوري أبطال افريقيا وكاد أن يحقق انتفاضة هائلة بعدما فاز 3-صفر على إنيمبا النيجيري في إياب دور 16 الأربعاء.



لكن النجم الساحلي تعادل مع إنيمبا بطل افريقيا مرتين بنتيجة 3-3 في مجموع المباراتين قبل أن يخسر بركلات الترجيح ويضطر إلى الانتقال للعب في بطولة كأس الاتحاد التي أحرز لقبها أربع مرات.



وتأهل مونانا بشق الأنفس بعدما فاز بركلات الترجيح على إنبي المصري عقب التعادل 2-2 في مجموع المباراتين في كأس الاتحاد.



وانتقلت الفرق الخاسرة في دور 16 بدوري الأبطال للمنافسة مع فرق كأس الاتحاد على الظهور في دور الثمانية (دور المجموعتين) بالمسابقة القارية التي تأتي في المستوى الثاني من حيث القوة.



لكن ما يزيد قوة كأس الاتحاد هذا العام أن مازيمبي ممثل الكونجو الديمقراطية وحامل لقب دوري الأبطال انتقل أيضا لهذه المسابقة بعد خسارته أمام الوداد البيضاوي المغربي.



وسيصطدم مازيمبي بفريق عربي آخر هو الملعب القابسي التونسي وتقام ثلاث مواجهات عربية خالصة إذ يلعب مولودية بجاية الجزائري مع الترجي التونسي بطل افريقيا مرتين وأهلي طرابلس الليبي مع مصر للمقاصة والمريخ السوداني مع الكوكب المراكشي المغربي.



كما يلتقي الفتح الرباطي المغربي الفائز باللقب في 2010 مع ستاد مالي الفائز باللقب قبلها بعام واحد ويلعب يانج أفريكانز

التنزاني مع ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب افريقي مع ميديما الغاني.



وتقام مباريات الذهاب في الفترة بين السادس والثامن من مايو بينما ستكون مباريات الإياب يومي 17 و18 من الشهر ذاته.



