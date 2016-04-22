الشباب يتجاوز الإمارات ويعود إلى سكة الانتصارات

المصدر: أبوظبي - د ب أ

عاد فريق الشباب إلى سكة الانتصارات في الدوري الإماراتي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه الإمارات 3-1 اليوم الجمعة في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وكان الشباب قد تعادل في الجولة الماضية مع الفجيرة 2-2 فيما فاز الإمارات على دبا الفجيرة 2-2.

ورفع الشباب رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس مؤقتا وتوقف رصيد الإمارات عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا أيضا.

وسجل أهداف الشباب لوفانور دي سوزا (هدفين) في الدقيقتين 49 و82 وراشد حسن علي في الدقيقة 55 فيما سجل هدف الإمارات الوحيد بريت هولمان في الدقيقة 71.