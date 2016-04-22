كوزمين: النصر خصم صعب وعنيد

قال الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الأهلي الإماراتي، إن فريق النصر الذي يواجهه بعد غد الأحد في الجولة 24 من الدوري المحلي "فريق صعب وعنيد".

وأضاف للصحافيين مساء اليوم الجمعة: "النصر خصم قوي ويمتلك لاعبين ومدرب مميزين، وهو فريق يلعب كرة قدم جيدة ويصعب على أي فريق أن يواجهه، في البطولة المحلية والآسيوية، التي أتمنى أن يتأهل فيها من أجل الكرة الإماراتية".

وأضاف: "سيكون خطأ كبير بالنسبة لنا إن دخلنا المباراة باعتبار أننا أبطال الدوري، ويجب أن ندرك بأنه لم يحسم الأمر حتى الآن ولا بد أن ندخل من أجل الفوز ونكمل طريقنا الى النهاية، لذلك اجتمعت باللاعبين واخبرتهم بهذا الأمر حتى لا نقع في الفخ، هذا هو أهم أمر بالنسبة لي حالياً".

وحول الضغط الذي يمكن أن يتعرض له لاعبو الأهلي بعد أن أصبحت أمامهم 4 نقاط فقط لحسم الدوري قال :"بالتأكيد سيكون هناك ضغط ولكن يجب أن يكون ضغطا إيجابيا، ويجب ان نكون منتبهين ولدينا الدوافع من أجل ان نحصد الأربع نقاط المطلوبة".