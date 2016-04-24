الصفاقسي يواصل صدارة الدوري التونسي

المصدر: تونس - د ب أ

حقق النادي الصفاقسي فوزا صعبا على ضيفه شبيبة القيروان 1 / صفر الأحد ضمن الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري ليحافظ على موقعه في الصدارة.

وسجل علي معلول هدفا متأخرا للصفاقسي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عبر ضربة جزاء علما بأن اللاعب نفسه كان أضاع ضربة جزاء في الدقيقة .41

هذا الفوز هو الحادي عشر على التوالي للصفاقسي ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول متقدما بنقطتين على النجم الساحلي الثاني في الترتيب ليستمر الصراع على أشده على لقب الدوري.

من جهته، حقق النجم فوزا ثمينا على حساب مضيفه أولمبيك سيدي بوزيد 2 / .1 وسجل للنجم حمدي نقاز في الدقيقة 13 وحمزة لحمر في الدقيقة 78 عبر ضربة جزاء فيما سجل لسيدي بوزيد خلدون منصور في الدقيقة .25

وفي رصيد النجم 59 نقطة لكن تنقصه مباراة بينما يحتل سيدي بوزيد المركز السابع بـ27 نقطة.

وفاز مستقبل القصرين على ضيفه الملعب القابسي 3 / 2 بينما قلب النادي الأفريقي تأخره الى فوز على حساب ضيفه قوافل قفصة 2 / .1

ويحتل القصرين المركز الأخير بـ19 نقطة وقبله قوافل قفصة متقدما بفارق الأهداف.

