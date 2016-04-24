العين يحافظ على آماله بالحصول على الدوري الإماراتي

انتفض العين حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم في الشوط الثاني ليسحق عشرة لاعبين من الشعب 3-صفر ويحافظ على آماله في التتويج .



وانتظر العين سبع دقائق بعد طرد منصور البلوشي لاعب وسط الشعب لحصوله على الانذار الثاني قبل أن يسجل المهاجم البرازيلي دوجلاس هدفه الأول بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من عمر عبد الرحمن (عموري).



وهز البديل سلطان سيف شباك فريقه الشعب بالخطأ في الدقيقة 78 ليضاعف النتيجة قبل أن يكمل دوجلاس ثلاثية العين قبل ست دقائق على النهاية بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.



ورفع العين رصيده إلى 56 نقطة من 24 مباراة بفارق ثلاث نقاط وراء الأهلي المتصدر الذي يواجه النصر جاره في دبي في وقت لاحق عندما سيكون باستطاعته اعادة الفارق إلى ست نقاط مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.



وفي مباراة أخرى قطع الفجيرة خطوة نحو الابتعاد عن منطقة الهبوط بفوزه 3-1 على مضيفه الجزيرة.



وحول الفجيرة تأخره بهدف البرازيلي تياجو نيفيز بعد تسع دقائق من البداية من ضربة رأس إلى فوز بفضل ثنائية النيجيري باتريك إيزي بواقع هدف في كل شوط.



وأدرك الفجيرة التعادل عن طريق إيزي في الدقيقة 43 بتسديدة من ركلة حرة وبعدها بدقيقتين وضعه اللبناني حسن معتوق في المقدمة بعدما تابع كرة إيزي المرتدة من القائم.



وعاد المهاجم النيجيري ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة لصالح الفريق الزائر الذي رفع رصيده إلى 23 نقطة من 24 مباراة في المركز قبل الأخير بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.



وشهدت المباراة طرد الهولندي هينك تن كات مدرب الجزيرة في الشوط الأول ولاعب فريقه عبد الله موسى في الدقيقة 72 لحصوله على الانذار الثاني.



وبقي الجزيرة وصيف بطل الموسم الماضي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

