جائزة محرز تثير الشائعات حول مستقبله

بعد تتويجه مساء الأحد بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا خلال العام ، يتوقع أن تثار موجة من الشائعات حول مستقبل الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات محرز أول لاعب أفريقي يتوج بهذه الجائزة ، التي تمنح من خلال نتائج تصويت اللاعبين في إنجلترا ، كما بات أول لاعب من ليستر سيتي يفوز بها.

وكان التعاقد مع محرز قد كلف ليستر سيتي 400 ألف جنيه إسترليني (577 ألف دولار) فقط ، حينما انضم للفريق قادما من لوهافر الفرنسي في يناير 2014 لكن يتوقع أن يشكل صفقة هائلة لأي ناد يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وشكل محرز عنصرا فعالا بشكل كبير إلى جانب المهاجم جيمي فاردي ، في قيادة الفريق لصدارة الدوري حتى بات على أعتاب التتويج باللقب ، عكس كل التوقعات التي سبقت الموسم.

وسجل محرز 17 هدفا هذا الموسم وصنع 11 آخرين ، وكان آخر أهدافه في شباك سوانزي سيتي ، ليصبح الفريق متقدما في صدارة الدوري بفارق ثماني نقاط أمام توتنهام.

ويمكن لتوتنهام تقليص الفارق مجددا إلى خمس نقاط في حالة الفوز على ويست برومويتش ، لكن ليستر سيتي سيكون بحاجة فقط إلى خمس نقاط من المباريات الثلاث المتبقية ليحسم اللقب بغض النظر عن نتائج منافسيه.

ولم يتمكن النجم الجزائري الدولي محرز من التواجد لتسلم جائزته خلال الحفل الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة البريطانية لندن الأحد ، وإنما تسلمها نيابة عنه أوسي أرديليس النجم السابق للمنتخب الأرجنتيني وتوتنهام.

وقال محرز في مقطع فيديو "بدون زملائي ما كنت سأفوز بهذه الجائزة.. بدون المدير الفني والجهاز المعاون أيضا ما كنت سجلت. إنها روح الفريق ، وأود إهداء هذا الإنجاز للفريق."

وقال جاري لينكر ، اللاعب السابق لليستر سيتي وتوتنهام والمنتخب الإنجليزي ، والذي يعمل حاليا مقدم برامج بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" :"التهاني لمحرز على فوزه بجائزة أفضل لاعب في العام بإنجلترا. إنه لاعب كرة قدم رائع ومن الممتع مشاهدته."

وتفوق محرز في التصويت على زميليه فاردي وانجولو كانتي ومسعود أوزيل لاعب أرسنال وديميتري باييه لاعب ويستهام وهاري كين لاعب توتنهام.

وتوج ديلي ألي لاعب توتنهام بجائزة أفضل لاعب شاب بعد أن سجل عشرة أهداف وصبع تسعة أهداف أخرى وشق طريقه نحو المشاركة بالمنتخب الإنجليزي.

