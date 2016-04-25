فيفا و"الآسيوي" يرفضان اختيار العراق ملاعب إيران

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تلقيه اشعارا رسميا من نظيره الاسيوي وكذلك الدولي (فيفا) يؤكدان فيه رفضهما اختيار العراق للملاعب الايرانية ومنعه من خوض مبارياته في التصفيات الحاسمة المؤدية الى مونديال روسيا 2018 فيها، معتبرا ان هذا القرار من قبل الاتحادين المذكورين ظالم.

وذكر عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم يحيى كريم ان "الاتحاد تلقى الاحد اشعارا رسميا يتضمن منع العراق من اللعب في ايران ضمن تصفيات كأس العالم 2018، وأن الاتحادين طالبا نظيرهما العراقي باختيار ملعب آخر لخوض التصفيات".

وتابع كريم "في حال اصرار الاتحادين الدولي والآسيوي على قرارهما، فإن الاتحاد العراقي سيلجأ لمحكمة كاس الدولية".

وكانت قرعة تصفيات الدور الثالث والحاسم المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وضعت المنتخبين السعودي والعراقي في المجموعة الثانية الى جانب استراليا واليابان والامارات وتايلاند.

الا ان المنتخب السعودي رفض ملاقاة العراق في ملاعب ايرانية اختارها الاخير مكانا لمبارياته وطالب مكانا بديلا لكون الاتحاد الاسيوي لا يسمح للمنتخبات والفرق السعودية اللعب على الاراضي الايرانية في الوقت الحاضر والعكس ايضا بناء على طلب من الاتحاد السعودي عقب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وتستضيف الفرق الايرانية في دوري ابطال اسيا نظيرتها السعودية في مسقط، وتلعب الفرق السعودية مع نظيرتها الايرانية في دبي والدوحة.

ووصف الاتحاد العراقي قرار الاتحاد الاسيوي بالظالم بحق العراق حسب بيان اصدره في وقت متأخر امس وجاء فيه "ايها المنصفون في كل العالم، مرة اخرى لا نقول يفاجئنا الاتحاد الاسيوي بل يفجعنا اكثر باستمرار الظلم المفروض على عراقنا الصابر بقرار لا يمكن وصفه الا بالظالم وغير المنصف والكيل بمكاييل هدفها خنق كرتنا العراقية التي تواجه كل هذا الظلم بالتحدي ومواجهة كل الصعاب والعراقيل التي تضع في طريق نجاحها".

واضاف "لن نقف مكتوفي الايدي ازاء هذا القرار وسنطالب الاتحاد الدولي (فيفا) وسنلجأ الى محكمة كاس لإحقاق الحق وانصاف كرتنا المظلومة وسنصر على حقوقنا المسلوبة دون هوادة ومهادنة لأننا على حق".

من جهتها، استغربت وزارة الشباب والرياضة قرار الاتحاد الاسيوي مشيرة الى ان "اختيار ايران كأرض بديلة فرض علينا ولم نكن الجهة المسؤولة عنه بحكم الحظر المفروض على ملاعبنا اولا ولصعوبة تواجد الجماهير العراقية في باقي الدول في المنطقة".

واضافت الوزارة التي رحبت في وقت سابق باختيار الملاعب الايرانية "كان على الاتحاد الاسيوي مفاتحة العراق والاستماع لوجهة نظره قبل توجيه اي كتاب رسمي يخص حقوقه الطبيعية والتعرف عن كثب على جميع الملابسات الخاصة بما اثاره الاتحاد السعودي حول قضية اللعب في ايران".

ومن المتوقع ان يلتقي المنتخبان ذهابا في السادس من سبتمبر المقبل.

