الأهلي يكتسح سموحة ويعزز صدارته للدوري المصري

المصدر: القاهرة - د ب أ

حول النادي الأهلي تأخره بهدف أمام مضيفه سموحة إلى فوز 3- 1 الثلاثاء في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعزز الأهلي صدارته للدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، فيما فرط سموحة في تحسين مركزه بالدوري بعدما توقف رصيده عند 41 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم سموحة بهدف سجله إسلام محارب في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل عبد الله السعيد للأهلي في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1

وفي الشوط الثاني أضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 68 من ضربة جزاء ليرفع رصيد أهدافه إلى عشرة أهداف هذا الموسم ثم أضاف مؤمن زكريا الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة .78

وبهذا الفوز ثأر الأهلي من هزيمته في الدور الأول عندما خسر صفر.3

