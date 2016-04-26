اللغة العربية تنضم الى مواقع الغولف العالمية

عقد الإسباني رافا كابريرا-بيلو، أحد أفضل لاعبي الجولف على مستوى العالم والأبرز في الجولة الأوروبية للجولف ضمن سلسلة "السباق إلى دبي"، لقاءا خاصا مع وسائل الإعلام العربية في ، لمتابعة التحضيرات التي انطلقت مبكرا لختام الجولة الاوروبية التي تجرى تحت شعار "السباق الى دبي" ، في الفترة 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

ويحتل الإسباني حاليا المركز الثالث في التصنيف العالم في السباق إلى دبي، وسيكون من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة التي تقام سنويا.

وجاء اللقاء المفتوح مع وسائل الإعلام ضمن حملة جديدة من قبل الجولة الأوروبية لزيادة الاهتمام بلعبة الجولف بين المواطنين العرب في المنطقة،و للعمل على التعريف حول السباق إلى دبي.

شهدت المبادرة أيضا إطلاق قسم اللغة العربية على موقع الجولة الأوروبية الرسمي ولديها حوالي ثمانية ملايين مستخدم، وكذلك تدشين شعار جديد للسباق الى دبي بالعربية.

وقام النجم الإسباني بالحديث حول مسيرته في لعبة الجولف وحبه لدبي التي يتطلع دائما للعودة للمشاركة في منافسات بطولة موانئ دبي العالمية فيها، ويعتبر التتويج بلقب هذه البطولة حلم يتمنى تحقيقه.

يذكر أن السباق الى دبي، منافسة تمدد على مدار الموسم وتغطي 45 بطولة في 26 وجهة في القارات الخمس في جدول الجولة الأوروبية الدولية 2016.

