الرئيس الجزائري يهنئ محرز بعد "أفضلية إنجلترا"

هنأ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اللاعب رياض محرز بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وسجل محرز (25 عاما) لاعب منتخب الجزائر 17 هدفا ومرر 11 كرة حاسمة في 34 مباراة بالدوري ليساعد فريقه ليستر سيتي على تصدر الدوري الممتاز والاقتراب من إحراز اللقب لأول مرة.

وأصبح محرز أول لاعب عربي وإفريقي يفوز بهذه الجائزة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس بوتفليقة بعث ببرقية تهنئة لمحرز جاء فيها "إنني شأني شأن كافة إخوانك الجزائريين من هواة كرة القدم أتابع نجاحات نجومها الجزائريين في الداخل والخارج، ولقد صارت مكانتك بينهم مرموقة لدى الخاص والعام".

وأضاف الرئيس الجزائري "أنت تبرهن بكل براعة واقتدار على ما بلغته من تفوق في لقاءات فريقك غامرا قلوب المعجبين بك في وطنك وفي سائر الأقطار العربية مغربا ومشرقا وفي إفريقيا كلها بهجة وسرورا".

واختتم الرئيس الجزائري برقيته قائلا "حفظك الله ووفق همتك إلى تحقيق المزيد من الانتصارات".

وبات ليستر على بعد ثلاث نقاط فقط في حسم لقب دوري الأضواء في انجلترا وذلك للمرة الأولى منذ نشأة النادي قبل 132 عاما.