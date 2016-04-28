خسارة العين تتوج الأهلي الإماراتي ببطولة الدوري

ضمن الأهلي الفوز بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، قبل أن يخوض آخر جولتين في المسابقة بعدما خسر غريمه العين 3-2 أمام الفجيرة المهدد بالهبوط اليوم الخميس.

وكان الأهلي - الذي سيستضيف بني ياس غدا الجمعة في دبي - في حاجة إلى ثلاث نقاط لإحراز اللقب للمرة السابعة، لكن خسارة العين حسمت الأمور في ظل تقدم المتصدر بست نقاط.

وتجمد رصيد العين - الذي خاض المباراة بتشكيلة من البدلاء بسبب ارتباطه بمباراة حاسمة في دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل - عند 56 نقطة من 25 مباراة مقابل 62 نقطة للأهلي.

وتقدم كريستوف مانداني بالهدف الأول للفجيرة في الدقيقة 17 وصنع الهدف الثاني لزميله راشد جلال في الدقيقة 62 قبل أن يختتم باتريك إيزي الثلاثية في الدقيقة 73.

وقلص العين الفارق عندما سجل وليد اليماحي لاعب الفجيرة بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 85 ثم أضاف سعيد الكثيري الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.