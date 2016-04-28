لقطة ختام: الزعيم.. هناك خلل.. وهنالك ألم

حقق الهلال بطولة كأس الملك أمام النصر، واتبعها بالسوبر أمام الغريم ذاته في لندن، قبل أن يطير بلقب بطولة كأس ولي العهد أمام أهلي جدة.. وفي الخطوة الأخيرة من السباق على لقب بطولة الدوري، خسر مواجهة أخضر جدة.. وبها أنتهت آمال أنصاره وعشاقه بتحقيق لقب الدوري الغائب منذ سنوات، حينها رددوا الزعيم.. هناك خلل.. وهنالك ألم.

