عبطان: اخترنا إيران بسبب الحضور الجماهيري

أكد عبد الحسين عبطان، وزير الرياضة والشباب العراقي، اختيارهم اللعب في إيران بسبب رغبتهم بحضور الجماهير للمواجهات التي يخوضها منتخب بلاده.

وقال عبطان في حديثه لبرنامج "في المرمى": "تمنيت من اخواننا واشقائنا مساعدتنا في رفع الحظر الكروي، نطلب موقف مشرف وأخوي لرفع الحظر الكروي عن العراق". وأضاف: "يوجد اجماع في العراق لاستخدام كل الاساليب القانونية، سنتحرك لمحكمة كاس وغيرها من المنظمات، سنصر على اللعب في إيران للمنتخب العراقي".

وعن سبب اختيارهم ايران للعب، زاد: "سبق لنا اختيار اللعب في إيران الدور السابق، اختيارنا إيران بسبب رغبتنا بحضور جمهورنا للمباريات".