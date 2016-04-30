الرباط الصليبي يغيب حسن عن الملاعب 6 أشهر

أعلن نادي الأهلي الإماراتي، أن لاعب خط وسط الفريق الدولي ماجد حسن، سيغيب عن الملاعب نحو 6 أشهر بسبب الإصابة.

وقال مسؤولون في النادي للصحفيين اليوم السبت أن اللاعب تعرض لإصابة في الركبة بعد نهاية الشوط الأول لمباراة الفريق أمام بني ياس في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، وأظهرت الفحوص الطبية اصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي يتطلب إجراء عملية جراحية.

وذكر مسؤولو النادي أنه "تم اجراء المشاورات مع جراحين فرنسيين لتحديد موعد العملية الجراحية في الأيام القادمة وسيغيب اللاعب مدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر لإعادة تأهيله وعودته للملاعب" .

