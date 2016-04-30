الوحدات يخسر ويتوج بطلاً للدوري الأردني

توج الوحدات بلقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، رغم خسارته 3-1 أمام ضيفه الجزيرة في الجولة الختامية للمسابقة مستغلا خسارة مطارده الفيصلي 1-صفر أمام البقعة اليوم السبت.



وكان الوحدات متفوقا بنقطتين على الفيصلي قبل خوض الجولة الأخيرة.



وفرط الوحدات في تقدمه بهدف ليدخل شباكه ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني لكنه توج مع ذلك بلقبه 15 في تاريخه بالمسابقة.



