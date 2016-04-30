روما يلتقي الأهلي المصري ودياً في الإمارات

سيلتقي روما الايطالي مع الأهلي المصري، وديا للمرة الثالثة منذ مطلع الألفية الجديدة، وذلك على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات يوم 20 مايو المقبل.



وأعلن روما عبر موقعه على الانترنت اليوم السبت عن خوض هذا اللقاء بعد خمسة أيام من انتهاء منافسات دوري الدرجة الأولى الايطالي.



وقال روما الذي يحتل المركز الثالث بالدوري الايطالي الذي حسم يوفنتوس لقبه بالفعل: "يحظى روما والأهلي بعلاقة قوية وهذه المواجهة ستكون الثالثة منذ بداية الألفية".



وروما الذي يتصدر قائمة هدافيه هذا الموسم مهاجم مصر محمد صلاح برصيد 12 هدفا وصف الأهلي "بأنجح أندية مصر وافريقيا".



وفاز الأهلي 2-1 على روما في مباراتهما الودية الأولى في القاهرة عام 2002 وتجدد اللقاء بعد ستة أعوام ليفوز الفريق الايطالي 3-صفر.



ويتصدر الأهلي الدوري المصري الممتاز حاليا بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه الزمالك.



