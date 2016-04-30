مروان بن غليطة رئيساً لاتحاد الكرة الإماراتي

اختير مروان بن غليطة، رئيسا للاتحاد الاماراتي لكرة القدم، متفوقا على يوسف السركال في الانتخابات التي اجريت السبت في أبوظبي.

وحصل بن غليطة على 19 صوتا مقابل 15 للسركال.

وسيكون بن غليطة الرئيس ال22 للاتحاد الاماراتي، في حين فشل السركال في الفوز بولاية ثالثة بعد دورتي 2004-2008 و2012-2016.

ويعد بن غليطة (44 عاما) من الوجوه الشابة وهو يشغل منصبا سياسيا رفيعا هو النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي.

ودخل بن غليطة العمل الرياضي من خلال رئاسته لنادي النصر الاقدم تأسيسا في الامارات والذي تسلم رئاسته عام 2011 واعاده الى الواجهة من جديد حيث فاز بلقب مسابقة الكأس عام 2015 بعد غياب 26 عاما عن منصات التتويج.