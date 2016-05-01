مولودية الجزائر يتوج بالكأس المحلية

سجل عبد الرحمن حشود هدفا رائعا قرب النهاية ليتوج مولودية الجزائر بالكأس المحلية لكرة القدم بفوزه 1-صفر على نصر حسين داي في المباراة النهائية اليوم الأحد.



وعادل مولودية الجزائر الرقم القياسي الخاص بوفاق سطيف واتحاد العاصمة بالفوز بالكأس ثماني مرات.



وسدد حشود كرة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل ثماني دقائق على نهاية الوقت الأصلي ليمنح فريقه اللقب ويعوضه عن دوري المحترفين بعدما توج بلقبه اتحاد العاصمة السبت.



وعاد مولودية الجزائر لمنصة التتويج بعد غياب عامين بينما ضاعت فرصة نصر حسين داي في الفوز بالكأس لأول مرة منذ 37 عاما والثانية في تاريخه.

