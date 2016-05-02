الأهلي المصري يعقد مؤتمراً لكشف تفاصيل ودية روما

يعقد الأهلي المصري مؤتمرا صحفيا بمقره الثلاثاء للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة الودية المقررة أمام روما الإيطالي في 20 مايو الجاري على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر شيرين شمس القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي وعبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي وعصام سراج الدين المدير التجاري ومدير التعاقدات بالنادي.

وقال عصام سراج الدين في تصريحات للصحفيين إن إبرام هذا التعاقد جاء لتحقيق العديد من الفوائد الفنية والأدبية والمادية وذلك بالتشاور مع محمود طاهر رئيس النادي وكذلك الجهاز الفني للفريق.

وأشار إلى أن وجود عدد كبير من مشجعي الأهلي في الإمارات كان أحد أهم الأسباب وراء موافقة مجلس الإدارة على خوض المباراة ، خاصة وأن الأهلي يتمتع بشعبية كبيرة في دول الخليج العربي ، فضلا عن حصول النادي على مبلغ مالي بخلاف تكاليف الإقامة والانتقالات التي تتحملها الشركة المنظمة للمباراة ، مضيفا أن حصول الأهلي على مبلغ مالي لخوض المباراة أمام فريق عالمي مثل روما يؤكد من جديد على مكانة الأهلي ووضعه في مصاف الأندية الكبرى.