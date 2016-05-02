الزمالك يفسخ عقد الأسكتلندي ماكليش

توصل مسئولو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال جلستهم مع الاسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني للفريق إلى اتفاق على فسخ تعاقد المدرب بالتراضي.

وأنهى وفد مجلس الزمالك المكون من هاني زادة وأحمد مرتضى منصور عضوي المجلس وإسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة بالنادي المفاوضات مع المدرب الاسكتلندي على صيغة الرحيل الودي.

وكشف مصدر بالزمالك أن ماكليش سيحصل على 60 ألف دولار من 135 ألف دولار هي قيمة الشرط الجزائي التي كان من المنتظر أن يحصل عليها نظير فسخ العقد.

وأوضح المصدر أن عقد ماكليش ينص على تقاضي مبلغ 135 ألف دولار في حالة فسخ التعاقد كشرط جزائي لكن تم الاتفاق خلال جلسة اليوم على حصول المدرب الاسكتلندي على راتب شهر ونسبة 30 بالمئة من شهر آخر بواقع 60 ألف دولار لفسخ العقد بالتراضي.

وأبدى مجلس الزمالك عدم رضاه عن مستوى الفريق منذ تولي ماكليش وأقال معاونيه دون الرجوع لرأي المدرب الاسكتلندي ودفع المجلس بجمال عبد الحميد ومحمد حلمي في الجهاز الفني للفريق في خطوة للإطاحة بماكليش.

وأكد زادة ، في تصريحاته للصحفيين عقب الجلسة ، إنه سيتم عرض الاتفاق مع ماكليش لفسخ التعاقد على رئيس النادي للبت فيه قبل إعلان رحيل المدرب الاسكتلندي رسميا.

وتأتي الإطاحة بماكليش بعد 65 يوما فقط من توليه المسئولية في 27 فبراير الماضي خلفا لمحمد صلاح نجم الزمالك الاسبق الذى تولى المسئولية مؤقتا بعد إقالة أحمد حسام (ميدو) من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام الأهلى صفر / 2 في مباراة القمة بالدوري المصري.