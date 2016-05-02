الزمالك يوافق على انتقال عمر جابر إلى بازل

قال شريف منير عضو مجلس إدارة الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إن ناديه وافق مبدئيا على بيع عمر جابر لبازل السويسري.



وأشار منير إلى أن الزمالك اشترط الحصول على 1.5 مليون يورو (1.72 مليون دولار).



وأضاف منير لرويترز "بازل عرض 800 ألف يورو لكن الزمالك اشترط الحصول على مليوني يورو قبل أن يرفع الفريق السويسري عرضه إلى 1.3 مليون يورو."



وتابع "في النهاية طلبنا الحصول على 1.5 مليون يورو وننتظر موافقة بازل وهذه الصفقة لا علاقة لها باستعارة أحمد حمودي من الفريق السويسري."



وضم الزمالك حمودي اللاعب السابق لسموحة من بازل على سبيل الإعارة في بداية الموسم الحالي.



كما اشترط الزمالك صاحب المركز الثاني في الدوري هذا الموسم الحصول على نسبة عشرة في المئة من أي صفقة لبيع جابر البالغ عمره 24 عاما لأي فريق اخر.



وخاض جابر أول مباراة له مع الزمالك في نوفمبر 2010.

