دبي تعلن عن تشييد استاد محمد بن راشد

اعلنت دبي الاربعاء عن تشييد استاد جديد لكرة القدم يتسع لنحو 60 الف متفرج وبتكلفة 3 مليارات درهم وسيكون متاحا لاستضافة الاحداث الكبرى.

وقام الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم بالاطلاع على تصميم الملعب الذي يجمع بين روعة التصميم ومساحة المكان واستخدام احدث التقنيات في التنفيذ.

ويتميز الاستاد الذي سيحمل اسم "استاد محمد بن راشد" بتصميمه الفريد من نوعه، حيث سيكون اول ملعب في العالم مرتفع على الارض، ويتخذ شكل نصف كرة محمول على قواعد كما يتميز بانه مكيف الهواء.

وقال مطر الطاير رئيس مجلس دبي الرياضي ان الاستاد "يضم مباني رياضية تشمل ملعب احماء وقاعة تدريب رياضي ومواقف تتسع لـ 5000 مركبة ومتحفا رياضيا على مساحة 1500 متر مربع وقاعة متعددة الاغراض على مساحة 3500 متر مربع ومرافق للمؤتمرات والمعارض وشرفات تسمح للمتفرجين بالانتظار والتفاعل مع الاجواء المحيطة".

وتابع: "المشروع يضم كذلك الممر الطولي الذي يشمل محلات تجارية ومطاعم تلبي احتياجات الجمهور ومرتادي الموقع".

