الزمالك يواصل انتصاراته في الدوري المصري

المصدر: القاهرة - د ب أ

واصل الزمالك مسلسل انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على غزل المحلة 2-صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة محققا فوزه الثالث على التوالي فيما توقف رصيد المحلة عند عشر نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبيه إيمانويل مايوكا واحمد حمودي اللذان سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين التاسعة و.66

وجاءت بداية الشوط الاول مثيرة من الزمالك وسدد محمود كهربا كرة قوية باتجاه مرمى المحلة في الدقيقة السادسة مرت فوق العارضة مباشرة .

ونجح مهاجم الزمالك الزامبي ايمانويل مايوكا في احراز هدف التقدم لحامل اللقب في الدقيقة التاسعة بعدما تلقى تمريرة عرضية على حدود منطقة الجزاء سددها مباشرة إلى داخل مرمى المحلة .

وصوب كهربا كرة قوية في الدقيقة 15 باتجاه مرمى المحلة لكن الحارس محمد فوزي تصدى للكرة ببراعة.

وفي أول ظهور هجومي للمحلة في الدقيقة 20 تلقى مصطفى كالوشا تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك سددها قوية برأسه لكن كرته مرت مباشرة بجوار القائم الايمن للحارس محمود جنش .

وكاد كهربا أن يعزز تقدم فريقه في الدقيقة 27 بعدما راوغ مدافعي المحلة واخترق منطقة الجزاء وصوب كرة قوية باتجاه المرمى لكن كرته علت العارضة ببضع ياردات .

ولعب محمد عادل جمعه كرة عرضية متقنة من جهة اليسرى في الدقيقة 34 وصلت داخل منطقة جزاء المحلة وقابلها كهربا بتسديدة قوية ولكن كرته مرت بجوار القائم مباشرة .

وفاجأ مايوكا الجميع في الدقيقة 42 وصوب كرة قوية من امام منطقة الجزاء باتجاه مرمى المحلة لكن كرته علت العارضة .

ومرت الدقائق الاخيرة بدون جديد لينتهي الشوط الاول للمباراة بتقدم الزمالك بهدف نظيف .

ومع بداية الشوط الثاني كثف لاعبو المحلة من المحاولات الهجومية لإدراك التعادل وتلقى مهدي صبحي مهاجم المحلة كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49 سددها برأسه لكن وحولها لضربة ركنية لم تستغل .

وصوب كالوشا كرة قوية في الدقيقة 53 باتجاه مرمى الزمالك اصطدمت بأقدام المدافع محمد كوفي وارتدت لمهدي داخل منطقة الجزاء الذي صوبها خارج مرمى جنش بغرابة شديدة .

وأجرى الزمالك أولى تبديلاته في الدقيقة 60 بنزول مصطفى فتحي بدلا من كهربا من أجل تدعيم الجانب الهجومي لحامل اللقب .

وعزز أحمد حمودي تقدم الزمالك في الدقيقة 66 بعدما تلقى عرضية داخل منطقة جزاء المحلة سددها بقوة إلى داخل المرمى لحظة خروج الحارس من مرماه.

وشارك باسم مرسي العائد من الايقاف بدلا من مايوكا في الدقيقة 71 في ثاني تبديلات الزمالك وبعدها بدقائق شارك أحمد حسن مكي بدلا من حمودي في آخر تبديلات حامل اللقب بالمباراة .

وفي الدقيقة 83 توغل باسم مرسي داخل منطقة جزاء المحلة وسدد الكرة من فوق الحارس محمد فوزي لحظة خروجه من مرماه " لوب " لكن كرته علت العارضة.

وأنقذ محمد فوزي حارس المحلة مرمى فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعدما تصدى لتصويبة باسم مرسي التي ارتدت لمصطفى فتحي امام مرمى الغزل ليصوب كرة ارضية قوية تصدى لها فوزي ببراعة لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز الزمالك على غزل المحلة 2- صفر.

