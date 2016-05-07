المصري البورسعيدي يمدد عقد حسن موسم إضافي

أعلن المصري البورسعيدي، المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تمديد عقد مدربه حسام حسن لموسم واحد اليوم السبت.

وقال المصري صاحب المركز الخامس حاليا بالدوري عبر موقعه على الإنترنت، إن حسن هداف منتخب مصر على مر العصور وقع على عقد جديد خلال اجتماع مع رئيس النادي سمير حلبية صباح اليوم.

وقال حلبية لموقع المصري: "هذه الخطوة ستضفي مزيدا من الاستقرار داخل النادي وفي أوساط الجماهير".

ويبتعد المصري بفارق 18 نقطة عن الأهلي المتصدر، بينما تفصله سبع نقاط عن الزمالك ثاني الترتيب وحامل اللقب كما تأهل لدور الثمانية بكأس مصر.

وأضاف حلبية: "استمرار الجهاز الفني لموسم آخر سيتيح له فرصة مواصلة المشوار الذي بدأه هذا الموسم وأثق تماما في أننا سنحصد ثمار الاستقرار في الموسم المقبل".

وعاد حسن (49 عاما) المهاجم السابق للأهلي والزمالك لقيادة المصري كمدرب للمرة الثالثة في يوليو 2015 وسبق له تدريب الزمالك ومنتخب الأردن.

وبعد مشوار حافل كلاعب شارك خلاله في كأس العالم 1990 وسجل 72 هدفا في 175 مباراة دولية بدأ حسن مسيرته التدريبية مع المصري في مارس آذار 2008 وقاده لتفادي الهبوط للدرجة الثانية.

وأقيل من تدريب النادي البورسعيدي في ديسمبر2008 لكنه عاد لقيادة الفريق مجددا في يناير 2012 قبل أقل من شهر واحد على مواجهة الأهلي في مباراة شهدت أسوأ كارثة في تاريخ الرياضة المصرية في أول فبراير.

وفاز المصري بملعبه 3-1 على الأهلي في الدوري وانتهى اليوم بمقتل أكثر من 70 مشجعا للأهلي في أحداث عنف تلت المباراة وألغيت المسابقات المحلية بعدها ليرحل حسن عن النادي.