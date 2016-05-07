حسام غالي يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

كشف حسام غالي، قائد ولاعب وسط نادي الأهلي المصري، عن اتخاذه قرارا باعتزال كرة القدم بنهاية تعاقده الجاري مع بطل القرن.

وينتهي عقد غالي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2016 - 2017 واوضح غالي في تصريحاته للصحفيين اليوم السبت بحضور مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ) انه سيتراجع عن الاعتزال في حالة واحدة هي بلوغ المنتخب المصري نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وعن واقعة طرده في مباراة حرس الحدود الاخيرة والتي فاز بها الأهلي 4 - صفر، أكد أن الكرة وقفت تحت قدميه بشكل غريب ولم يستطع إخراجها بسرعة فتمكن مهاجم الحرس من لمسها مما اضطره للاحتكاك به والحصول على البطاقة البطاقة الحمراء.

واكد أن الواقعة لو كانت حدثت في وسط الملعب كان من الممكن أن تحتسب مخالفة دون إنذارات خاصة أن مهاجم الحرس لم يسبقه عندما جرى بالكرة بل كان معه على خط واحد.