كوزمين: مواجهة الشعب صعبة.. وننتظر جماهيرنا للاحتفال

قال الروماني أولاريو كوزمين، مدرب أهلي دبي، إن مواجهة فريق الشعب بعد غد الاحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإماراتي، "لن تكون سهلة كما يظن كثيرون".

وأضاف كوزمين- فى تصريحات للصحفيين مساء الجمعة :"الشعب فريق صعب، وفي الاسابيع الأخيرة قدم مستويات كبيرة ونتمنى ان نحافظ على تركيزنا، وقد قمنا بتجهيز اللاعبين بصورة جيدة واعددناهم لهذه المباراة".

وأوضح :"وصلنا للمباراة الأخيرة في الدوري، لا توجد ضغوط في المباراة وهو ما سيمنحنا راحة في اللعب، اتمنى ان تكون المباراة احتفالية وممتعة، واتمنى ان يأتي الجمهور للاحتفال مع اللاعبين بالدرع".

وحول الانباء التي ترددت عن نيته مغادرة الأهلي وتدريب منتخب اسيوي قال كوزمين :"سمعت أن هناك عروضا لي، لكني لم استلم اي عرض حتى الآن".

وعن سر نجاحات الأهلي في الموسم الحالي أجاب المدرب :"السر في اللاعبين، فهم السبب الرئيسي في كل النجاحات، لأنهم ضحوا وواجهوا ظروفا صعبة وتحديات كبيرة متمثلة في ضغط المباريات والاصابات وكل هذه الامور تجاوزوها بجدارة وحققوا نجاحا كبيرا".

