أهلي دبي يسحق الشعب ويتوج باللقب

أحرز السنغالي موسى سو هدفين ليقود الأهلي بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم للفوز 5-صفر على ضيفه الشعب أول الهابطين للدرجة الثانية اليوم الأحد.



وتوج الأهلي باللقب قبل جولتين من النهاية، بينما تأكد هبوط الشعب إلى الدرجة الثانية في وقت سابق.



واحتفل الأهلي على ملعبه بتتويجه باللقب وارتفع رصيده إلى 66 نقطة من 26 مباراة بينما توقف رصيد الشعب عند سبع نقاط.



وافتتح سالمين خميس الخماسية بضربة رأس في الدقيقة 40 وعزز سو النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وأضاف البرازيلي إيفرتون ريبيرو الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61 قبل أن يحرز سو هدفه الثاني في الدقيقة 78 واختتم البرازيلي سياو الخماسية من ركلة جزاء قرب النهاية.