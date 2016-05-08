القطري عفيف أول محترف قطري في الدوري الإسباني

اصبح عفيف اول لاعب قطري في الدوري الاسباني لكرة القدم بعد الاعلان عن توقيعه عقداً مع فياريال.



واكد نادي السد على موقع تويتر انتقال لاعبه عفيف (19 عاما) المعار الى يوبن من الدرجة الثانية في بلجيكا، الى فريق "الغواصات الصفر" الاسباني.



وسبق لعفيف الذي سجل 6 اهداف في 16 مباراة مع يوبن، ان لعب في اسبانيا مع شباب فياريال (2013) واشبيلية (2013-2014).



وقد يصبح المهاجم الشاب اول قطري يشارك في دوري ابطال اوروبا لان فياريال يحتل المركز الرابع وضمن خوض الادوار التمهيدية لاهم واكبر مسابقة اوروبية.



ويعتبر عفيف نجما واعدا في كرة القدم القطرية، وقد بدأ مسيرته الدولية وخاض حتى الان 6 مباريات مع منتخب بلاده ابرزها تلك التي حقق فيها فوزا ساحقا على بوتان (15-صفر) في التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.



وخاض عدد من القطريين الشباب مغامرات احترافية في اوروبا لكنها لم تكن ناجحة في معظمها على غرار حسين ياسر الذي ظهر مرة واحدة مع مانشستر سيتي الانكليزي في موسم 2005-2006.



