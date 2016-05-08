المساكني يقود لخويا إلى نصف نهائي الكأس

أحرز يوسف المساكني هدفا قرب النهاية ليفوز لخويا 1-صفر على السيلية ويتأهل لقبل نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم .



ووصلت الكرة إلى التونسي المساكني، بعد ركلة ركنية واستدار سريعا وسدد بقدمه اليسرى في المرمى من مدى قريب وتوقف للحظات وبدأ أنه يخشى أن يكون في موقف تسلل لكن الهدف احتسب بالفعل.



وفقد لخويا رابع دوري النجوم لقب كأس قطر بالخسارة أمام الجيش في النهائي الشهر الماضي وسيلتقي في قبل نهائي كأس الأمير يوم الجمعة المقبل مع الأهلي أو الجيش.



وسيلتقي السد مع الريان في المباراة الثانية بقبل النهائي على أن تقام المباراة النهائية يوم 20 مايو الجاري.



وتوج السد بآخر لقبين للبطولة بينما كان الريان بطل نسخة 2013.



