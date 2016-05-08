فيفا يرفض رفع الحظر عن ملاعب العراق

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلب الاتحاد العراقي بالسماح بإستضافة المباريات الودية في العراق، معتبرا أن الوضع "عنيف وغير مستقر" في البلاد طبقا للمعلومات الأمنية السائدة.



وذكر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العراقي كامل زغير في اتصال مع وكالة فرانس برس "تلقينا السبت خطابا رسميا من الاتحاد الدولي (فيفا) يرفض فيه السماح بإقامة المباريات الودية في العراق بحجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية وبسبب الإحداث والهجمات الإرهابية حسب هذا الاشعار".



وكان الاتحاد العراقي طلب من الفيفا في 10 ابريل الموافقة على إقامة المباريات الودية في العراق ورفع الحظر عن الملاعب العراقية لعدم وجود مسببات لاستمراره.



وجاء في إشعار الاتحاد الدولي "من خلال شبكة الأمن والوكالات الأمنية وشركات الآمن الخاصة المتعاقدة مع الفيفا، نحن نراقب باستمرار الوضع الأمني في بلدان عدة ومن ضمنها العراق".



واضاف "في ما يخص طلبكم برفع الحظر عن المباريات الودية وبعد الاطلاع على التقارير توصلنا إلى النتيجة نفسها حيث أن الوضع عنيف جدا وغير مستقر في عموم البلد بسبب الإحداث والهجمات الإرهابية".



ويأتي موقف الاتحاد الدولي هذا قبل أيام من موعد افتتاح ثاني احدث ملعب في العراق بعد ملعب المدينة الرياضية في البصرة، وتم إنشاؤه في محافظة كربلاء جنوب العاصمة ويتسع لأكثر من 60 ألف متفرج حسب وزارة الشباب والرياضة التي ترى انه سيساعد في رفع الحظر عن الملاعب العراقية.