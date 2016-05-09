اتحاد القدم الإماراتي يجدد الثقة بمهدي علي

جدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الثقة في مدرب المنتخب الأول مهدي علي. وأكد مجلس إدارة الاتحاد دعمه لمهدي ليقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وعقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية برئاسة مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة الاثنين اجتماعا للاطلاع على البرنامج الإعدادي للمنتخبات الوطنية، بحضور مهدي علي.

وأكد محمد الظاهري الأمين العام للاتحاد، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، سعي الاتحاد لتوفير كافة الاحتياجات للمنتخب الأول في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم معسكر داخلي للمنتخب خلال النصف الثاني من الشهر الجاري استعدادا للمشاركة في بطولة ملك تايلاند الودية.

وقال الظاهري :"ناقشت اللجنة تفاصيل المعسكر التحضيري للمنتخب الأول، للاستعداد لتصفيات نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، حيث يفتتح أولى مواجهاته مع نظيره المنتخب الياباني بالعاصمة اليابانية (طوكيو) في الأول من سبتمبر المقبل".

ويغادر المدرب مهدي علي برفقة مترف الشامسي مدير المنتخب، دبي هذا الاسبوع في جولة أوروبية تشمل دول (إيطاليا، إسبانيا، النمسا، البرتغال)، لمعاينة أفضل الاماكن التي تناسب احتياجات المنتخب في الفترة المقبلة، لاختيارها للمعسكر الخارجي والذي سيكون لمدة شهر من 10 يوليو حتى 10 أغسطس المقبل.

