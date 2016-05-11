التعادل ينهي قمة الصفاقسي والنجم الساحلي

المصدر: تونس - د ب أ

خيم التعادل على مباراة القمة بين الصفاقسي وضيفه النجم الساحلي 1 / 1 في المرحلة الخامسة والعشرين من دوري المحترفين التونسي لكرة القدم ، بينما أشعل الترجي الصراع في القمة إثر فوزه على شبيبة القيروان 4 / صفر.

وافتتح الصفاقسي التسجيل في الدقيقة 18 بهدف للاعب علاء المرزوقي ثم أدرك رامي البدوي التعادل للنجم بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وحافظ النجم على موقعه في الصدارة رافعا رصيده إلى 66 نقطة بينما تراجع الصفاقسي إلى المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

واستغل الترجي الفرصة بالشكل الأمثل حيث انتزع المركز الثاني برصيد 64 نقطة بعدما تغلب على شبيبة القيروان بأربعة أهداف نظيفة سجلها هيثم الجويني وأدم الرجايبي وإدريس المحيرصي وطه ياسين الخنيسي في الدقائق 14 و21 و74 و91 .