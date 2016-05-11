بازل يعلن تعاقده مع عمر جابر

أعلن نادي بازل السويسري لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق الزمالك المصري بعدما نجح في اجتياز الفحوص الطبية .

وقال بازل في بيان نشره على موقعه الرسمي على الانترنت :"سعداء أن نعلن التعاقد مع عمر جابر من نادي الزمالك لمدة أربعة وسيرتدي القميص رقم .4 إنه اللاعب المصري الرابع لنا ".

يذكر أن جابر انتقل من الزمالك الى بازل مقابل مليون و650 ألف يورو، فضلا عن حصول النادي الأبيض على 15 بالمئة من عائد بيع اللاعب مستقبلا .

وقال جابر عقب التوقيع :"صلاح تحدث معي قبل السفر إلى سويسرا، وأعطاني بعض النصائح وأشكره عليها، نصحني بالتفكير في كرة القدم فقط وأقدم أفضل ما أملك، والحياة في سويسرا ليست صعبة ولن أخذ وقتا طويلا للتأقلم هناك".

وأضاف :"اقترح صلاح أن ارتدي قميصه الذي لعب به رقم 22، ولكن مسؤولي النادي قالوا لي إني سأرتدي رقم 4".

وشدد جابر على انه حزين على تركه لنادي الزمالك ، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الجماهير المصرية به كمحترف مصري بالخارج.