الهولندي يول: لا أفكر في الرحيل عن الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي المصري أنه لا يفكر في الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، مهما تلقى من إغراءات مادية وعروض خارجية للعودة للتدريب في أوروبا.

وأوضح يول أنه ملتزم بتعاقده مع النادي وأنه يشعر بارتياح في العمل داخل منظومة الأهلي التي تتمتع بقدر كبير من الاحترافية والاحترام المتبادل بين الطرفين .

وقال يول في تصريحات صحفية الأحد: "مستمتع بالعمل في النادي الأهلي خاصة وانني أشعر بكوني أهلاوي".

وشدد المدرب الهولندي على أنه لا يدرس أية عروض يتلقاها وكيله وأنه سعيد بتجربته في مصر مع أكبر أندية إفريقيا والنادي الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم.

