امتحانات الثانوية تهدد مشاركة رمضان صبحي مع مصر

قال إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إن رمضان صبحي لاعب الأهلي قد يغيب عن تشكيلة المنتخب في مباراة تنزانيا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2017 في الجابون بسبب خوضه لامتحانات الثانوية العامة.



وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد سبع نقاط متفوقة بفارق خمس نقاط عن نيجيريا وست نقاط عن تنزانيا.



وتحتاج مصر لنقطة واحدة من مباراتها أمام تنزانيا في دار السلام في الرابع من يونيو حزيران المقبل لضمان التأهل للنهائيات.



وقال لهيطة مدير المنتخب إن موعد عودة الفريق إلى مصر يتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة والتي سيخوضها صبحي.



وأضاف لموقع الاتحاد المصري على الانترنت "سنحاول مع شركات الطيران عودة اللاعب بعد المباراة مباشرة للقاهرة ليلحق بامتحان اللغة العربية في الخامس من يونيو."



وأشار الاتحاد المصري إلى أن صبحي البالغ عمره 19 عاما سينضم إلى تشكيلة منتخب الشباب غدا عقب مباراة فريقه الأهلي أمام الإنتاج الحربي للمشاركة ضد رواندا يوم 22 مايو الحالي في ذهاب الدور الثاني لتصفيات كأس الأمم الافريقية للشباب التي تستضيفها زامبيا العام المقبل.



وصمم الاتحاد المصري على انضمام صبحي لتشكيلة منتخب الشباب وعدم السفر مع الأهلي لمواجهة روما الايطالي في مباراة ودية ستقام بالإمارات يوم الجمعة.

